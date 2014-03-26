В Харькове умер жестоко избитый и раненный экс-зам Авакова

Во вторник, 25 марта, вечером в больнице в Харькове умер председатель Народной рады в городе Миргород на Полтавщине 58-летний Василий Третецкий.

Еще 16 марта он был жестоко избит и ранен из ружья на одной из улиц города, сообщает ТСН.

В Харькове на лечении Третецкий находился с 19 марта, куда его перевезли родственники, ведь после нападения он потерял много крови

Ногу Третецкому медики спасли, также они перелили потерпевшему больше трех литров крови, но начали отказывать почки, потому председателя Народной рады некоторое время держали на гемодиализе, сообщает "Полтавщина" со ссылкой на редактора миргородской газеты "Майдан" Игоря Сухомлина.

Начало избиение Василия Третецкого можно увидеть на 10-й минуте видео.

В милиции нет подозреваемых в нападении на активиста. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", основные версии: нападение связано с активной политической позицией Третецкого (кроме председательства в Народной раде Миргорода, он был также активным участником Евромайдана), а также с деятельностью "до политического периода".

Ранее Третецкий был городским головой Миргорода, замом бывшего харьковского губернатора Арсена Авакова, возглавлял Ассоциацию городов Полтавской области.

Фото: sho-novogo.in.ua Видео: Новини Полтавщины