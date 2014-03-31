Смертельное ДТП на Донбассе: автобус разорвал троллейбус, опубликованы фото

30 марта в городе Харцызске Донецкой области в крупном ДТП, во время которого столкнулись троллейбус с пассажирским автобусом, погибли 5 человек, еще 6 получили травмы, из них трое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 13 час. 23 мин. 30 марта в г. Харцызске произошло столкновение троллейбуса с пассажирским автобусом" Setra ". Вследствие дорожно-транспортного происшествия 5 человек погибли (пассажиры троллейбуса) и 6 человек пострадали, из них 3 ребенка, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что автобус двигался из г. Харцызска в г. Донецк на футбольный матч. В автобусе на момент столкновения находилось 40 пассажиров, из них - 20 дети. Пострадавшие направлены в Харцызские городские больницы.

Прибывшие по вызову спасатели изъяли тела погибших из троллейбуса

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Причина ДТП устанавливается.

Напомним, 30 марта 30 марта вблизи с. Лебединское Новоазовского района Донецкой области разбился молдавский микроавтобус. В результате аварии погибли 5 человек и 16 - пострадали.