В Крыму боевики Аксенова арестовали сына Куницына - УДАР

В понедельник, 31 марта, на железнодорожном вокзале Симферополя подконтрольные самозваному премьеру Сергею Аксенову формирования "самообороны Крыма" задержали сына нардепа от УДАРа Сергея Куницына - Алексея.

Об этом сообщает пресс-служба УДАРа.

"Он приехал на два дня в Крым и сегодня возвращался в Киев. На железнодорожном вокзале Симферополя к нему подошли представители "самообороны" и попросили предъявить паспорт. Его узнали по фамилии", - заявил Куницын.

По словам нардепа, Алексея отвезли в ФСБ. "Я разговаривал с ним два часа назад. Его обещали допросить. Уже полтора часа он не отвечает на звонки", - сообщил Куницын.

Ранее "Главред" сообщал о похищении в Крыму сына нардепа Анатолия Гриценко. Алексей Гриценко вышел на свободу только через неделю после похищения боевиками.

Фото: segodnya.ua