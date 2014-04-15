Донецкие сепаратисты захватили машины с продуктами для детей – Тарута

Глава Донецкой обладминистрации Сергей Тарута заявил, что ночью сепаратисты из так называемой "Донецкой народной республики" захватили машины с продуктами для детей.

Об этом он рассказал по итогам совещания с мэрами городов Донецкой области, сообщает "ОстроВ".

"К сожалению, на севере Донецкой области ситуация очень сложная. Вчера представителями, так называемой Донецкой республики, были разграблены продукты питания, которые везли для детей... Также были разграблены машины, которые шли с питанием. Сейчас мы координируем, и постараемся быстро решить все вопросы, с тем, чтобы каждый город мог обеспечить жизнедеятельность", - сказал он.

При этом Тарута не стал отвечать на вопрос о том, как именно осуществляется в области антитеррористическая операция.

"Это не моя компетенция. Это все происходит из центра, и я в данном случае не могу комментировать", - подчеркнул губернатор.

Ранее "Главред" сообщал, что 14 апреля, совет временного правительства "Донецкой народной республики" потребовал взять под свой контроль все госструктуры Донецкой области, а также аэропорты, железнодорожные станции, военные гарнизоны, пограничные, таможенные и другие службы.