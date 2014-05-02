Пожар и штурм Дома профсоюзов в Одессе, есть погибшие

В Одессе во время пожара в Доме профсоюзов, где засели сепаратисты, погибли люди. Огнем охвачены второй и четвертый этаж 5-этажного здания. Некоторые, спасаясь от огня, начали выпрыгивать из выбитых окон.

Количество погибших уточняется, сообщает УНИАН.

На земле лежит много неподвижных тел, некоторые накрыты флагами Украины. Из здания по проукраинским активистам вели прицельный огонь из огнестрельного оружия.

На место прибыли спасатели, машины скорой помощи, милиция, а также группа спецподразделения, которая задержала несколько сепаратистов.

Ранее "Главред" сообщал, что в Одессе проукраинские активисты сожгли лагерь сепаратистов на Куликовом поле, которые забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Антимайдановцы скрылись в здании, тоже находящемся на Куликовом поле и отстреливались, а также бросали камни. Активисты выбили входную дверь и ворвались в здание.

Также напомним, что сегодня в Одессе сепаратисты напали на участников митинга за единую Украину. Уже пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты и правоохранители. Милиция подтвердила гибель троих человек.

фото: Facebook Виталия Уманца, @howardamos