В центре Одессы горит дом: опубликованы фото

Сегодня, 9 мая, в центре Одессы на улице Базарной произошел пожар - горит трехэтажный дом, что в десяти метрах от "Дома с ангелом".

Возгорание началось около половины одиннадцатого, причины пожара пока не известны. Однако, соседи говорят, что началось задымление в квартире неблагополучной семи, сообщает ТСН.

Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома.

Трагическое событие началась одновременно с церемонией возложения цветов, посвященной празднованию Дню Победы и чествованию памяти погибших во время ВОВ.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая ночью около 4:00 произошло возгорание кабелей в тоннелях между киевской телебашней и помещением Национальной телерадиокомпании Украины.

В СНБО назвали пожар классической диверсией.

фото: ТСН.