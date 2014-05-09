В центре Одессы горит дом: опубликованы фото

Пожар начался одновременно с церемонией возложения цветов, посвященной празднованию Дню Победы.
Возгорание началось около половины одиннадцатого, причины пожара пока не известны. Однако, соседи говорят, что началось задымление в квартире неблагополучной семи, сообщает ТСН.
Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома.
Трагическое событие началась одновременно с церемонией возложения цветов, посвященной празднованию Дню Победы и чествованию памяти погибших во время ВОВ.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая ночью около 4:00 произошло возгорание кабелей в тоннелях между киевской телебашней и помещением Национальной телерадиокомпании Украины.
В СНБО назвали пожар классической диверсией.
фото: ТСН.