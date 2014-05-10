В Мариуполе мародеры устроили волну грабежей

В ночь на 10 мая в Мариуполе мародеры устроили погромы магазинов и кафе.

Об этом сообщает 0629.

Среди прочего, была совершена попытка взлома магазина бытовой техники.

Мародеры ворвались в кафе "Черная кошка". Ранее был ограблен и подожжен магазин оружия.

Кроме того, ночью ограбили и разгромили магазины "Алло Грант", ювелирный магазин, "Алло", а также "Талаковские колбасы".

Напомним, была разграблена также и территория воинской части Нацгвардии.

Больше о событиях в Мариуполе, ходе АТО и провокациях сепаратистов смотрите в спецтеме "Главреда" .