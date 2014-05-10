После уличных боев в Мариуполе мародеры устроили волну грабежей.
Об этом сообщает 0629.
Среди прочего, была совершена попытка взлома магазина бытовой техники.
Мародеры ворвались в кафе "Черная кошка". Ранее был ограблен и подожжен магазин оружия.
Кроме того, ночью ограбили и разгромили магазины "Алло Грант", ювелирный магазин, "Алло", а также "Талаковские колбасы".
Напомним, была разграблена также и территория воинской части Нацгвардии.
Больше о событиях в Мариуполе, ходе АТО и провокациях сепаратистов смотрите в спецтеме "Главреда" .