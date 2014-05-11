Под Одессой из воинской части сбежали трое солдат с автоматами

Дезертировали парень из Одесской области и двое – из Донецкой.
В воскресенье, 11 мая, утром из воинской части в Коминтерновском районе Одесской области сбежали трое военнослужащих, прихватив с собой оружие.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.
Инцидент произошел с 04:00 до 09:00 в с.Чабанка, где дезертиры завладели тремя единицами автоматического оружия (АКС-74) с патронами и скрылись в неизвестном направлении.
В числе беглецов оказались:
Дмитренко Богдан
Дмитренко БогданАлександрович,
03.06.1992 года рождения,
младший сержант,
уроженец Донецкой области;
Русин Виталий
Русин ВиталийАлександрович,
23.12.1994 года рождения,
младший сержант,
уроженец Донецкой области;
Кавун Анатолий
Кавун АнатолийАлександрович,
11.08.1990 года рождения,
младший сержант,
уроженец Одесской области.
Милиция обращается ко всем, кому известна любая информация о местонахождении указанных лиц, немедленно сообщать по телефонам: 779-40-61, 779-42-02 или "102". Анонимность гарантируется.
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Фото: mvs.gov.ua