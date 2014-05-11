Под Одессой из воинской части сбежали трое солдат с автоматами

В воскресенье, 11 мая, утром из воинской части в Коминтерновском районе Одесской области сбежали трое военнослужащих, прихватив с собой оружие.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.

Инцидент произошел с 04:00 до 09:00 в с.Чабанка, где дезертиры завладели тремя единицами автоматического оружия (АКС-74) с патронами и скрылись в неизвестном направлении.

В числе беглецов оказались:

Дмитренко Богдан Александрович,

03.06.1992 года рождения,

младший сержант,

уроженец Донецкой области;

Русин Виталий Александрович,

23.12.1994 года рождения,

младший сержант,

уроженец Донецкой области;

Кавун Анатолий Александрович,

11.08.1990 года рождения,

младший сержант,

уроженец Одесской области.



Милиция обращается ко всем, кому известна любая информация о местонахождении указанных лиц, немедленно сообщать по телефонам: 779-40-61, 779-42-02 или "102". Анонимность гарантируется.

Ранее "Главред" сообщал, что в Днепропетровской области власти решили больше платить за сданное оружие. За "калаш" дадут 3 тыс. долларов, за пулемет и гранатомет - 5 тыс.

Фото: mvs.gov.ua