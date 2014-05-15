Следствие назвало причину взрыва дома в Николаеве - утечка газа

Взрыв в жилом доме Николаева произошел из-за утечки газа.
По результатам расследования взрыва в жилом доме в Николаеве, он произошел из-за утечки газа.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Николаевской области, передает УНИАН.
"В ходе следствия установлены доказательства, дающие основания рассматривать версию о том, что взрыв произошел в результате утечки газа", - говорится в заявлении.
Утечка могла произойти в результате технической неисправности любого прибора или в связи с решением одного из жильцов дома покончить жизнь самоубийством. Больше об этом позволят узнать результаты экспертиз и следственные действия.
При этом в милиции отметили, что работники газовой службы, прибыв на место трагедии через 7 минут после получения сообщения о возможной утечке газа, максимально перекрыли поставки газа в жилые помещения, чем предотвратили более тяжкие последствия происшествия.
Сейчас следствие изучает частную переписку в сети, записи телефонных переговоров и другие данные по этому делу.
Как сообщал "Главред", взрыв в Николаеве прогремел 12 мая. По состоянию на утро 15 мая были обнаружены тела четырех погибших.
Судьба еще 3 человек остается неизвестной.