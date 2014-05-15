Следствие назвало причину взрыва дома в Николаеве - утечка газа

По результатам расследования взрыва в жилом доме в Николаеве, он произошел из-за утечки газа.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Николаевской области, передает УНИАН.

"В ходе следствия установлены доказательства, дающие основания рассматривать версию о том, что взрыв произошел в результате утечки газа", - говорится в заявлении.

Утечка могла произойти в результате технической неисправности любого прибора или в связи с решением одного из жильцов дома покончить жизнь самоубийством. Больше об этом позволят узнать результаты экспертиз и следственные действия.

При этом в милиции отметили, что работники газовой службы, прибыв на место трагедии через 7 минут после получения сообщения о возможной утечке газа, максимально перекрыли поставки газа в жилые помещения, чем предотвратили более тяжкие последствия происшествия.

Сейчас следствие изучает частную переписку в сети, записи телефонных переговоров и другие данные по этому делу.

Как сообщал "Главред", взрыв в Николаеве прогремел 12 мая. По состоянию на утро 15 мая были обнаружены тела четырех погибших.

Судьба еще 3 человек остается неизвестной.