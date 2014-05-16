Из-за непогоды были обесточены 189 населенных пунктов Украины

В ночь на 16 мая из-за сильного ветра с дождем и срабатывания защитных систем были обесточены 189 населенных пунктов в девяти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС.

"Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 189 населенных пунктов в девяти областях, а именно: Киевская – обесточено 58 н.п., Львовская – 55 н.п., Житомирская – 25 н.п., Волынская – 20 н.п., Черниговская – 11 н.п., Кировоградская – 7 н.п., Черкасская – 5 н.п., Ивано-Франковская – 4 н.п. и Закарпатская – 4 н.п", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас над восстановлением энергоснабжения работают бригады облэнерго.