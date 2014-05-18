В Харькове упал строительный кран, погиб один человек: опубликованы фото и видео

Вчера вечером, 17 мая, в результате падения строительного крана в Харькове погиб один человек, еще пятеро - пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, падение строительного башенного крана произошло вчера в 20:09 на проспекте Людвига Свободы, 47 из-за сильных порывов ветра.

В ведомстве отметили, что кран упал на два продуктовых киоска.

"Погибла женщина, которая в тот момент находилась возле одного из киосков. Еще пять человек пострадали (четыре женщины и один мужчина). Женщины госпитализированы в 4-ю больницу, мужчина получил медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказался", - добавили в ведомстве.

Отметим, что сотрудники ГСЧС провели спасательные действия для освобождения пострадавших из-под завалов, а также разобрали металлические конструкции.

Кроме вышесказанного напомним, что в прошлом году подобный инцидент произошел в Киеве.

Так, на улице Малиновского, 4 в Оболонском районе столицы упал строительный кран. В результате два человека погибли и еще один был травмирован.

Видео: kharkiv.mns.gov.ua