В Крыму начался криминальный беспредел - эксперт

В Крыму уголовники из Чечни и Дагестана устроили передел криминальных сфер влияния.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"В двух районах оккупированной республики Крым – Сакском и Евпаторийском – наблюдается небывалый разгул заезжего криминалитета в духе лихих 90-х", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что Саки и Евпатория были известными курортами с многолетней историей: первый известен лечебными грязями и санаториями, второй был идеальным местом для отдыха с детьми.

"По данным наших эмиссаров, в упомянутых районах происходят рейдерские захваты бизнеса, недвижимости. Самую лакомую собственность требуют делить 50 на 50 – половину отдать бандитам", - подчеркнул он.

Тымчук сообщил, что, по информации эмиссаров, "некогда спокойные и даже сонные курортные города стали, мягко говоря, небезопасны. Выходцы с Кавказа уже почувствовали себя здесь хозяевами – в рестораны и кафе лучше не ходить, так как бандиты устраивают пирушки в "лучших" традициях 90-х".

"Местные жители с иронией шутят: мол, скоро начнут палить в воздух из автоматов, как на своих свадьбах в Москве. Хорошо, если в воздух… Очевидно одно: регион отдан на откуп кавказским бандитам, и сделано это явно с подачи "императора" Путина", - уверен Тымчук.

Аналитики считают, что "целей в данном случае у него (Путина – прим. ред.) может быть несколько. Например, усмирить, таким образом, местный криминалитет, так или иначе контролирующий бизнес и денежные потоки в АРК – с тем, чтобы отработанные местными схемы перешли под контроль выходцев с Кавказа. Такой щедрый подарок чеченцам с дагестанцами получили, возможно, для того, чтобы запугать крымских татар".

"То, что на чеченцев и других кавказцев Путин намерен сделать особую ставку в установлении контроля над захваченным курортным полуостровом, стало понятно при "назначении" чеченского бизнесмена Руслана Байсарова "ответственным за курорты и санатории Крыма", - подчеркнул Тымчук.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация, что Байсаров в Крыму начал "работать", "шантажируя украинских бизнесменов по принципу "четвертин". То есть, владельцу оставляют только 25%, тогда как три четверти отходит "надзирателю Байсарову". Если владелец отказывается – "отжимают" налаженный бизнес полностью".