В Дзержинске террористы захватили тюрьму и раздали оружие заключенным - очевидцы

В пятницу, 23 мая, в Дзержинске Донецкой области террористы освободили всех заключенных из местной тюрьмы и выдали им оружие. Теперь незаконно освобожденные заключенные ходят по улице с оружием, грабят банковские учреждения и магазины.

Об этом со ссылкой на местных активистов сообщается на странице Министерства обороны в Facebook.

В то же время жители Краматорска Донецкой области напуганы слухами об ожидаемом в ближайшее время штурме аэродрома и выражают желание выселиться на время из города.

Ранее "Главред" сообщал, что в четверг, 22 мая, украинские силовики провели ряд удачных операций, в частности не допустили прорыва кольца окружения АТО на севере Донецкой области и ликвидировали отряд террористов вблизи Рубежного на Луганщине.

Потери боевиков составили до 20 убитыми и около 30 раненых. По информации источников, морги Лисичанска и Северодонецка забиты трупами бандитов.