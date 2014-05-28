В Одессе задержаны боевики: ехали в тренировочный лагерь в Москве

Сотрудники СБУ задержали в Одессе группу, завербованную ГРУ России.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным спецслужбы, будущие диверсанты собирались в Москву, для прохождения соответствующей подготовки в одной из законспирированных спецшкол ГРУ России.
Руководителем группы оказался 45-летний гражданин Украины, бывший майор ВДВ, инструктор парашютной подготовки.
Также выяснилось, что большинство участников этой группы ранее служили в спецподразделениях вооруженных сил.
Готовясь к поездке, будущие диверсанты придерживались строгой конспирации: использовали псевдонимы и разделялись на группы.
Как выяснилось, каждому из членов группы было обещано ежемесячное вознаграждение в тысячу долларов и отдельные "премиальные" за "успешное" выполнение заданий.
Задержанные были завербованы российскими спецслужбами для совершения терактов и диверсий в Донецкой области и Одессе.
27 мая диверсанты были задержаны на Одесском железнодорожном вокзале.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Фото и видео: пресс-центр СБУ