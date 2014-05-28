В Одессе задержаны боевики: ехали в тренировочный лагерь в Москве

На железнодорожном вокзале Одессы задержаны 8 украинцев, которые ехали в тренировочный лагерь боевиков в Москве.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, будущие диверсанты собирались в Москву, для прохождения соответствующей подготовки в одной из законспирированных спецшкол ГРУ России.

Руководителем группы оказался 45-летний гражданин Украины, бывший майор ВДВ, инструктор парашютной подготовки.

Также выяснилось, что большинство участников этой группы ранее служили в спецподразделениях вооруженных сил.

Готовясь к поездке, будущие диверсанты придерживались строгой конспирации: использовали псевдонимы и разделялись на группы.

Как выяснилось, каждому из членов группы было обещано ежемесячное вознаграждение в тысячу долларов и отдельные "премиальные" за "успешное" выполнение заданий.

Задержанные были завербованы российскими спецслужбами для совершения терактов и диверсий в Донецкой области и Одессе.

27 мая диверсанты были задержаны на Одесском железнодорожном вокзале.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Фото и видео: пресс-центр СБУ