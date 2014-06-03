Авария на шахте в Донецкой области: есть жертвы

В Донецкой области в городе Углегорске на шахте "Углегорская" произошел внезапный выброс угля и газа.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате происшествия один горняк погиб, еще один пострадал.

По информации спасателей, выбросы произошли в 13.35 на горизонте 820 м. В это время на аварийном участке работало девять горняков, всего в шахте работало 132 горняка, которые были выведены на поверхность и по состоянию на 18.00, 2 июня, работа в шахте возобновилась.

Напомним, в апреле во время взрыва на шахте "Скочинского" в Донецке погибли семь горняков, один горнорабочий был травмирован и доставлен в больницу.