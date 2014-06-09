Взрыв дома в Николаеве: на выжившего заведено дело об умышленном убийстве

Милиция подозревает мужчину, выжившего после взрыва дома в Николаеве, в совершении убийства жительницы квартиры, ставшей эпицентром трагедии.

Об этом рассказал начальник Николаевского горуправления милиции Валерий Коба, сообщают НикВести.

По его словам, из-под завалов достали тело женщины, на шее которой был обмотан шнур от утюга и шнур от зарядного устройства для мобильного телефона. Кроме того, в квартире пострадавшей был оторван газовый шланг.

Как отметил главный милиционер города, пострадавший мужчина, которого госпитализировали в БСМП, был гостем жительницы Николаева, которая приехала с заработков из Москвы.

Как отмечали очевидцы, сразу после взрыва этот мужчина с криком "Вы все равно здесь все подохнете", выбежал из подъезда и пытался избавиться от СИМ-карты.

Как утверждает Коба, в руках у подозреваемого был мобильный телефон погибшей.

Сейчас открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Напомним, что сегодня утром, 9 июня, около 5:00 произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме по улице Молодогрардейской, 28. Взрыв случился на двух верхних этажах первого подъезда дома.

Фото: nikvesti.com