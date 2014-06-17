В Горловке боевики похитили 4 грузовика с продуктами

В Горловке Донецкой области на блокпосту террористической "Донецкой народной республики" боевики похитили 4 грузовика с продуктами для магазинов АТБ.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "ОстроВ".

По его словам, 16 июня на блокпосту ДНР на перекрестке неизвестные в масках с огнестрельным оружием остановили 4 автомобиля МАЗ.

"Водители перевозили товар для супермаркетов "АТБ-Маркет". В настоящее время местонахождение автомобилей и водителей неизвестно. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказал собеседник "ОстроВа".

Ранее "Главред" сообщал, что глава Донецкой обладминистрации Сергей Тарута заявил: боевики ДНР захватили машины с продуктами для детей.