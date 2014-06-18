В Харькове неизвестные забросали "коктейлями Молотова" военкомат

В Харькове в ночь на 18 июня неизвестные пытались поджечь здание Коминтерновского объединенного райвоенкомата. Они бросили "коктейли Молотова", однако они не долетели к зданию.

Об этом сообщил пресс-офицер Харьковского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Горбунов, пишет УНИАН.

Бутылка с зажигательной смесью разбилась за воротами учреждения. Огонь быстро потушил дежурный по военкомату. Никто не пострадал.

По информации офицера, сейчас военкомат продолжает работу в штатном режиме. На месте происшествия работают правоохранители. Злоумышленников еще не задержали.

"Внешне это похоже на инсценировку нападения, чем на само нападение. Вероятнее всего, что кому-то заплатили", - предполагает Горбунов.

В то же время, по сведениям источника в военкомате, неизвестные бросили по меньшей мере две бутылки "коктейля Молотова". Одна разбилась под воротами военкомата, вторая - недалеко от входа в помещение военкомата. Ее погасил дежурный песком.

В Коминтерновский объединенный райвоенкомат входят Червонозаводской райвоенкомат Харькова и Харьковский районный военкомат.

Напомним, 13 июня утром неизвестный мужчина забросал "коктейлями Молотова" мечеть в Симферополе в микрорайоне Луговое "Чукъурча-джами".