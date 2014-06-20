На Луганщине террористы обстреляли маршрутку с шахтерами: один убит, 6 ранены

В центре Краснодона, на Луганщине, террористы обстреляли маршрутку с шахтерами. В результате один человек погиб, еще шестеро – ранены.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД области Татьяна Погукай в своем Facebook.

"Сегодня в 16.00 в центре города Краснодон на улице Артема вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду, обстреляли маршрутное такси "Ивеко", в котором ехали с работы шахтеры (всего 10 человек с водителем)", - сообщила она.

По данным Погукай, в результате обстрела 1 человек погиб на месте, 6 человек с огнестрельными ранениями были госпитализированы.

"Данный факт зарегистрирован. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщила она.

Тем временем, луганский журналист Сергей Иванов в своем Facebook сообщил, что, по его данным якобы террористы решили осмотреть маршрутку и пассажиров, а шахтеры начали возмущаться.

В ответ боевики открыли стрельбу.

Напомним, сегодня в пресс-центре АТО сообщили об обстреле боевиками рабочих ремонтной бригады, которые пытались восстановить подачу воды в ряд городов Донбасса.