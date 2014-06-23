Европа давит на Россию: запретила импорт товаров из оккупированного Крыма

Совет ЕС принял решение запретить импорт товаров из временно оккупированного Россией Крыма в Евросоюз.

Об этом рассказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как говорится в итоговом заявлении Совета ЕС по Украине, Евросоюз запретил импорт крымских товаров с 25 июня.

"Мы приняли принципиальную позицию, чтобы не было импорта продукции с территории Крыма в ЕС", - заявил Линкявичюс, отвечая на вопрос об обсуждавшейся сегодня на встрече глав МИД ЕС стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России.

"За этой мерой последуют решения в других областях, в том числе в политической, дипломатической, финансовой и торговой", - сказал глава МИД Литвы.

В тоже время Украине предлагаются режим наибольшего благоприятствования во внешнеэкономической деятельности со стороны ЕС, создание зоны свободной торговли с Евросоюзом (позитивный эффект от снятия торговых барьеров для Украины в ЕС оценивают в €500 млн в год) и подключение к механизму ENPI (программа добрососедства и партнерства с семилетним бюджетом €12 млрд).



Объем финансовой помощи Украине по линии Евросоюза и МВФ в 2014 году составит 1,61 млрд евро. В документе прописана дополнительная финансовая поддержка Украины на 1 млрд евро сверх уже согласованных 610 млн евро: деньги страна будет получать траншами - 600 млн евро в июне, остальное в течение года по согласованию с ЕС и МВФ. Предоставление финансовой поддержки увязывается в "дорожной карте" с налоговой реформой, оба пункта включены в раздел, посвященный мерам по стабилизации экономики.

Агентство напомнило, что совет ЕС 23 июня "рассмотрит стратегию непризнания присоединения Крыма к России". Еврокомиссия оценивает юридические последствия отделения Крыма от Украины и предлагает набор экономических, торговых и финансовых ограничений с их немедленным применением. Решение о введении экономических санкций ЕС против России может быть принято только на саммите сообщества на уровне глав государств и правительств. Ближайшее заседание пройдет 26-27 июня.

Ранее "Главред" сообщал, что 27 июня Украина и ЕС подпишут экономическую часть Соглашения об ассоциации.