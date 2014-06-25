Массовое отравление в Запорожской области: госпитализированы 38 детей

С 23 по 24 июня в городе Приморск в Запорожской области в инфекционное отделение городской больницы с предварительным диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 38 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, в течение 23-24 июня в Приморскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 38 детей 2000-2007 года рождения.

В ведомстве подчеркнули, что они находились в детском оздоровительном учреждении им. Ю.А. Гагарина в городе Приморск.

"Всего в детском учреждении находится 295 детей. По состоянию на 7 ч. 25 июня течение заболевания детей - легкой степени тяжести", - добавили в ГСЧС.

В очаге заболевания специалистами областной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

"Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Запорожской области", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине в городе Носовка в период с 11 по 13 июня в Носовскую центральную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализированы 11 учеников общеобразовательной школы №2.