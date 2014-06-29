На Харьковщине взорвали железнодорожный мост - СМИ

В ночь на воскресенье, 29 июня, в Харьковской области возле села Зеленый Колодец неизвестные злоумышленники подорвали железнодорожный мост.

Об этом рассказали местные жители, отметив, что инцидент произошел около трех часов ночи, передает LB.ua.

По данным издания, в результате инцидента повреждено железное полотно и подпорки моста. В соседних домах ударной волной выбиты стекла в окнах.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее СМИ писали, что на административной границе областей Харьковской, Донецкой и Луганской установят новые блокпосты и секреты.

Кроме вышесказанного обратим внимание на подобный инцидент, который 22 июня произошел в Донецкой области. Так, на участке Иловайск-Кутейниково неизвестные лица взорвали нечетный путь, в результате чего сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.