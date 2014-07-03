В Донецке неизвестные расстреляли машину ГАИ, есть жертвы

В Донецке в результате вооруженного нападения на патрульную машину ГАИ погибли несколько сотрудников Госавтоинспекции.

Об этом сообщается на официальном сайте городского головы и городского совета Донецка.

По данным местных властей, инцидент произошел в районе транспортной развязки на пересечении улицы Артемовской и улицы Горной.

"По предварительным данным, несколько сотрудников получили смертельные ранения", - говорится на сайте.

Также стало известно, что на место происшествия выехало руководство ГАИ, работники прокуратуры и оперативно-следственная группа.

Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 3 июля, в пресс-службе МВД сообщили, что в Донецке был найден убитым мужчина, похищенный ранее террористами.