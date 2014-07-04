Взрыв военкомата в Одессе: открыто дело по статье теракт

В Одессе по факту взрыва, который произошел в одном из военных комиссариатов города, было открыто уголовное производство по статье "террористический акт".

Об этом сообщили в Суворовском райотделе Одесского городского управления ГУ ГУМВД в Одесской области, передает УНИАН.

При этом в ведомстве отметили, что в 3:30 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что у Суворовского военкомата, который находится на территории поселка Шевченко-3, произошел взрыв.

"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы Суворовского райотдела милиции было установлено, что в результате взрыва повреждены внешняя стена, а также частично разрушены перекрытия между подвальным помещением и 1-м этажом здания", - добавили в МВД.

Милиционеры также сообщили, что взрывной волной с 1-го по 3-й этажи выбиты оконные стекла.

При этом взрывной волной частично выбиты стекла на 3-м и 5-м этажах расположенного рядом жилого дома.

"Никаких следов возгорания не обнаружено и от взрыва никто не пострадал. Причина взрыва устанавливается", - отметили в МВД.

"При осмотре прилегающей к зданию военкомата территории обнаружено и изъято несколько пластиковых предметов неустановленного происхождения, которые будут направлены в НИЭКЦ для проведения экспертного исследования", - подчеркнули в милиции.

По данному факту УСБУ в Одесской области начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт) УКУ.