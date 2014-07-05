Разгул бандитизма в Донецке: угнаны 7 милицейских автомобилей

В период с 3 по 4 июля в захваченном боевиками Донецке зарегистрировано 6 фактов незаконного завладения транспортными средствами. Из них в трех случаях действия были связаны с неизвестными с оружием, одетыми в камуфляжную одежду.

Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает УНН.

В Калининский РОВД обратилось руководство транспортного предприятия с заявлением о том, что около 1.00 группа вооруженных неизвестных в камуфляже и масках проникли на территорию предприятия и под угрозой применения огнестрельного оружия завладели тягачом ДАФ и полуприцепом.

"В Куйбышевском районе на территорию частного предприятия на двух автомобилях прибыли неизвестные в камуфляже, вооруженные автоматами, с ними приехали два эвакуатора, на которых неизвестные вывезли 7 автомобилей китайского происхождения марки ВYD", - сообщили правоохранители.

К тому же в Ворошиловский РОВД поступило сообщение, что во время штурма здания ГУ МВД в Донецкой области неизвестные со стоянки завладели 7 служебными автомобилями.

Напомним, что 3 июля в Донецке боевики расстреляли машину ГАИ, погибли трое патрульных.