В Луганске после обстрела боевиков снаряд попал в многоэтажку

В Луганске после обстрела боевиками один из снарядов попал в многоэтажку - подъезд остался без крыши, выбиты практически все стекла.

Об этом сообщает ТСН.

По счастливой случайности, обошлось без жертв.

Тем временем, украинские силовики заверили, что приказов об обстреле Луганска, как и ранее, не поступало.

Кроме того, в СНБО напомнили, что боевики продолжают обстреливать местный аэропорт из шести танков и БМП.

Напомним, сегодня утром в Луганске после падения снаряда возле маршрутки погибли два человека, еще восемь были ранены.