В Луганске после обстрела боевиков снаряд попал в многоэтажку

Террористы продолжают обстреливать украинских силовиков и жилвые кварталы Луганска.
В Луганске после обстрела боевиками один из снарядов попал в многоэтажку - подъезд остался без крыши, выбиты практически все стекла.
Об этом сообщает ТСН.
По счастливой случайности, обошлось без жертв.
Тем временем, украинские силовики заверили, что приказов об обстреле Луганска, как и ранее, не поступало.
Кроме того, в СНБО напомнили, что боевики продолжают обстреливать местный аэропорт из шести танков и БМП.
Напомним, сегодня утром в Луганске после падения снаряда возле маршрутки погибли два человека, еще восемь были ранены.