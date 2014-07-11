Депутат: в Донецком ЦУМе произошел взрыв, пострадал один человек

Причины взрыва выясняют ГСЧС и МВД.
Заместитель председателя Ворошиловского районного совета Донецка Иван Приходько заявил, что на втором этаже Донецкого ЦУМа произошел взрыв, во время которого пострадал один человек.
Об инциденте он написал на своей странице в Facebook.
"На втором этаже Донецкого ЦУМа произошел взрыв. Есть раненые", - сообщил Приходько.
Позже он уточнил: "Пострадавший один. Ранен".
По его словам, "причины взрыва утончаются службами ГСЧС и МВД".
Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас в Донецке орудуют террористы, с которыми борются украинские силовики.
Фото: Facebook