Депутат: в Донецком ЦУМе произошел взрыв, пострадал один человек

Заместитель председателя Ворошиловского районного совета Донецка Иван Приходько заявил, что на втором этаже Донецкого ЦУМа произошел взрыв, во время которого пострадал один человек.

Об инциденте он написал на своей странице в Facebook.

"На втором этаже Донецкого ЦУМа произошел взрыв. Есть раненые", - сообщил Приходько.

Позже он уточнил: "Пострадавший один. Ранен".

По его словам, "причины взрыва утончаются службами ГСЧС и МВД".

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас в Донецке орудуют террористы, с которыми борются украинские силовики.

Фото: Facebook