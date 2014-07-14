СБУ обезвредила заминированный тайник с российскими ПЗРК

Сотрудники СБУ обнаружили и обезвредили тайник боевиков, в котором хранились два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла-1" российского производства.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что оба ПЗРК находились в боевом состоянии на территории Харьковской области, под Изюмом.

Информацию о тайнике сотрудники СБУ получили после уничтожения диверсионной группы, у боевиков которой была найдена карта.

Сотрудники спецслужбы расшифровали эту карту и в результате нашли тайник.

Отметим, что диверсионная группа была уничтожена украинскими военными во время проведения АТО вблизи поселка Ямполь Донецкой области.

После расшифровки условных обозначений на карте был обнаружен заминированный тайник.

В результате спецоперации оружие было изъято, а местность вблизи тайника разминирована.

Напомним, сегодня в Луганской области был сбит транспортный самолет ВВС Украины. По данным штаба АТО, транспортник подбили из оружия, которого до сих пор не было в распоряжении террористов.