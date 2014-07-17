Террористы в Донецке похитили заместителя мэра города и пресс-секретаря горсовета

Террористы ДНР похитили первого заместителя мэра Донецка Константина Савинова, который приехал на заседание круглого стола.

Об этом сообщает корреспондент "Острова".

"Мне только что сообщили, что Савинова забрали представители ДНР", - сообщила организатор мероприятия.

По словам очевидцев, чиновника посадили в машину, на которой он приехал на "круглый стол", неизвестные автоматчики.

Также был похищен и пресс-секретарь Донецкого горсовета Максим Ровинский.

Машину с похищенными сопровождал еще один автомобиль, с вооруженным "конвоем".

Кроме того, еще одному участнику и организатору "круглого стола" плеснули в лицо зеленкой – пострадал бизнесмен Владимир Шульга.

Ранее "Генеральная прокуратура ДНР" объявила данный круглый стол вне закона и предупредила, что организаторы этой акции "будут привлечены к ответственности по законам военного времени".

Напомним, ранее в Донецкой мэрии заявили о волне похищений, которые боевики устроили на территории города.