В зоне АТО на Донбассе упал пассажирский самолет - Тымчук

В Донецкой области упал пассажирский самолет, летевший в Амстердам из Куала-Лумпура.

Об этом сообщил в своем Facebook военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", севернее Тореза (Донецкая обл.) совершил падение пассажирский самолет. В 16.20 пропала связь наземных служб в Киеве и Ростове с авиалайнером компании "Malaysia Airlines", совершавший рейс Куала-Лумпур - Амстердам.

Украинские силовики из состава сил АТО не имеют в зоне проведения операции средств ПВО. Вместе с тем, средства ПВО постоянно применяют в этом регионе пророссийские террористы и подразделения ВС России", - написал он.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", которое ссылается на источники в правоохранительных органах, малайзийский лайнер исчез с радаров на высоте 10 тыс. метров, после чего упал возле г. Шахтерск Донецкой области.

По словам источника, на место происшествия сейчас выезжает группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщила, что самолет был сбит.

Издание напоминает, что у боевиков, по данным СНБО, есть оружие, которое позволяет сбивать самолеты, летящие на большой высоте.