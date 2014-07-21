В Лисичанске двое школьников подорвались на мине, один из них погиб

В субботу, 19 июля, в Лисичанске Луганской области на мине подорвались двое школьников. Один из пострадавших умер в больнице, другой - находится в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Луганской области, пишет УНИАН.

По данным ведомства, 19 июля в реанимационное отделение больницы Лисичанска были госпитализированы несовершеннолетние школьники 1999 и 1998 года рождения, проживающие на улице Октябрьская.

"От многочисленных ранений верхних и нижних конечностей один из них умер", - добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что второй пострадавший с многочисленными осколочными ранениями верхних и нижних конечностей, а также передней стенки грудной клетки, находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Луганской области, возле города Червонопартизанск, на мине подорвался трактор. В результате инцидента погиб тракторист.