СБУ задержала минометчика боевиков, обстреливавшего жилые кварталы Луганска

Служба безопасности Украины задержала минометчика боевиков, который обстреливал жилые кварталы Луганска.

Как сообщили в пресс-центре, сотрудники СБУ установили, что им оказался гражданин Украины Смирнов Владимир Александрович, который был завербован в бандформирование террористической организации так называемой "Луганской народной республики" гражданином РФ Замараевым Николаем Николаевичем по прозвищу "Шмыга", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, за службу на стороне террористов российский куратор пообещал Смирнову военную одежду, жилье и 2,5 тыс. грн ежемесячно.

Наемник прошел специальную подготовку как наводчик минометного расчета в учебном центре, организованном российскими спецслужбами в Луганске на базе общежитий университета, где его инструкторами были военнослужащие РФ.

Согласно добытыми СБУ данным, 17 июля вместе с четырьмя боевиками Смирнов, выполняя роль корректировщика огня, из установленных в микрорайоне Мирный (Луганск) 122-мм минометов обстреляли жилой квартал областного центра Степной. В результате обстрела были ранены военнослужащих ВС Украины и повреждена боевая машина сил АТО, отметили в службе.

СБУ в отношении боевика зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила и задержала в Артемовске шпиона террористов, который собирал и передавал информацию о передвижении и дислокации подразделений АТО.

Задержанным оказался гражданин Украины Дмитрий Правденко.

видео: sbu.gov.ua