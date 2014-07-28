Гелетей предупредил: Горловке грозит трагедия континентального масштаба, зацепит и Россию

Министр обороны Валерий Гелетей обратился ко всем представителям пророссийских сил, имеющим влияние на террористов Донбасса, по поводу ситуации вокруг заминированного аммиакопровода и предприятия "Стирол" в Горловке.

По его словам, обращение касается тех, у кого еще осталась капля здравого смысла, о чем он и написал на своей странице в Facebook.

"В связи с опасностью, которая образовалась в городе Горловка, а именно, на предприятии "Стирол" и вокруг аммиакопровода, обращаемся ко всем, кто имеет хоть какое-то влияние на террористов, методично создающих рукотворную катастрофу в сердце Донбасса", - написал министр бороны.

"Как стало известно ранее, группа террористов заминировала упомянутое предприятие, чем также создала угрозу целостности аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Таким образом, в случае осуществления этого циничного плана, угроза всему живому возникнет не только на прилегающих территориях, но и в ближайших районах, и имеет гарантированный шанс перейти на территорию Российской Федерации", - подчеркнул Гелетей.

"Чтобы избежать трагедии континентального масштаба, обращаемся ко всем силам, у которых еще осталась капля здравого смысла и любое возможное влияние на ситуацию - немедленно предоставить коридор для выхода на заминированные объекты инженерно-саперных подразделений Вооруженных Сил Украины с целью их разминирования, а значит – во избежание глобальной техногенной катастрофы", - резюмировал глава оборонного ведомства.

Напомним, что авария на заводе "Стирол", где произошла утечка аммиака, привела к гибели шестерых рабочих этого предприятия.