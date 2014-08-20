За сутки в зоне АТО погибли 9 военных - СНБО

Вчера, 19 августа, в зоне АТО на Донбассе погибли 9 украинских военных и 22 получили ранения.

Об этом рассказал спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко.

Напомним, что вчера силы АТО продолжали операцию по установлению контроля над поселком Благодатное Амвросиевского района и проводили оперативные мероприятия в Ясиноватой и Ждановке. Кроме того, силовики отражали атаки на Саур-Могилу и освобождали Иловайск, карту зоны АТО смотрите здесь.

Также напомним, что 18 августа за сутки в зоне АТО погиб один военный, 28 ранены.

Больше об антитеррористической операции на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".