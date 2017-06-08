У Марьинки прогремели десятки взрывов, шли боевые действия

В четверг днем, 8 июня, у Марьинки Донецкой области возле насосной станции №1 прозвучали десятки взрывов, шли боевые действия.

Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что на линии Каменка — Крутая Балка наблюдается обострение ситуации.

"Рядом с насосной станцией №1 (район Марьинки, вблизи Васильевки) прозвучало около 40 взрывов. По оперативной информации, боевые действия продолжаются, оборудование станции не работает, возможности эвакуировать людей пока нет", — отметил чиновник.

По его данным, коммунальное предприятие "Вода Донбасса" прекратила подачу воды с канала Северский Донец — Донбасс на пять фильтровальных станций — Красноармейскую, Великоанадольськую, две Мариупольские и Донецкую.

"И если на мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться со Старокрымского водохранилища и, соответственно, Мариуполь без воды не останется, то на Красноармейскую и Великоанадольськую фильтровальные станции полностью прекращена подача воды, поскольку они не имеют резервного источника водоснабжения", — добавил Жебривский.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 7 июня у захваченного села Желобок (находится в районе Бахмутской трассы) Луганской области боевики пытались захватить опорные пункты украинских воинов, получили достойный ответ и понесли значительные потери.