Смерть в воздухе. В полиции раскрыли подробности крушения планера на Ровенщине

В Ровенской области пилот упавшего планера умер в воздухе в результате острого инфаркта миокарда с разрывом стенки сердца.

Об этом говорится на странице Главного управления Нацполиции в регионе в Facebook.

По факту инцидента начато производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта).

"Согласно врачебному свидетельству, смерть 50-летнего пилота планера наступила в результате острого инфаркта миокарда с разрывом стенки сердца", — отметили в полиции.

Мужчина умер в полете, а летевшая с ним 25-летняя пассажирка — от травм, полученных в результате крушения борта. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Ранее СМИ писали, что на Ровенщине планер разбился 10 июня вблизи села Пустомыты, в результате крушения воздушного судна погибли два человека. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region