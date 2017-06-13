Под Добропольем на шахте вспыхнул метан, пострадали горняки

В понедельник вечером, 12 июня, в Белозерском Донецкой области (находится под Добропольем) на шахте "Новодонецкая" произошла вспышка метана, получили ожоги четыре горняка.

Об этом председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец написал на своей странице в Facebook.

По его данным, инцидент произошел около 21:00, врачи уверяют, что все пострадавшие будут жить.

"… на ш. "Новодонецкая" (ДТЭК) произошла вспышка газа-метана. Четыре горняка получили ожоги. Все сейчас в г. Краматорск в ожоговом центре. Самый тяжелый уровень ожогов — 60% всего тела", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы, тогда погибли восемь человек. Узнать больше о трагедии можно здесь.