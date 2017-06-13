На Чернобыльской АЭС в энергоблоке произошло задымление

Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений.
Сегодня, 13 июня, на Чернобыльской атомной электростанции в одном из энергоблоков произошло задымление.
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
Задымление произошло в 15.57 в помещении №509 блока №3 ЧАЭС. Через три минуты спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали задымление.
"Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, на котором 30 лет назад произошел взрыв, накрыли новым саркофагом.
видео: ТСН