Бунт в ДНР: "мотострелки" избили офицера, поплатились жизнью

На захваченной части Донбасса члены "3 отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) самопровозглашенной ДНР избили офицера и отказались выполнять приказы до выплаты задолженности по зарплате.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

По его данным, командир подразделения незаконного вооруженного формирования приказал стрелять по бунтовщикам, пять из них убиты, двое — ранены.

"… был отдан приказ на открытие огня по военнослужащим, которые избили офицера и отказались выполнять приказы до получения всей задолженности по денежному обеспечению", — отметили в министерстве.

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что в захваченной Горловке члены "3 отдельной мотострелковой бригады" начали выращивать коноплю, представители местного подразделения "полицаи" террористической ДНР всерьез озабочены "бизнесом" бойцов.