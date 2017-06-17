Бунт в ДНР: "мотострелки" избили офицера, поплатились жизнью

На востоке нашей страны уничтожены пять террористов.
На захваченной части Донбасса члены "3 отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) самопровозглашенной ДНР избили офицера и отказались выполнять приказы до выплаты задолженности по зарплате.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.
По его данным, командир подразделения незаконного вооруженного формирования приказал стрелять по бунтовщикам, пять из них убиты, двое — ранены.
"… был отдан приказ на открытие огня по военнослужащим, которые избили офицера и отказались выполнять приказы до получения всей задолженности по денежному обеспечению", — отметили в министерстве.
Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что в захваченной Горловке члены "3 отдельной мотострелковой бригады" начали выращивать коноплю, представители местного подразделения "полицаи" террористической ДНР всерьез озабочены "бизнесом" бойцов.