Подробности въезда джипа в толпу во Львове: виновник ДТП был ГАИшником

Водитель, который во Львове на внедорожнике въехал в толпу людей, более чем год назад работал в Госавтоинспекции.

Такие сведения подтвердила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, пишет Укринформ.

По данным "Варты-1", после аварии у мужчины случился сердечный приступ, его состояние тяжелое, но стабильное.

"Виновник ДТП действительно работал в органах внутренних дел и уволился полтора года назад", — сказала спикер.

Напомним, 18 июня во Львове возле храма Святого Андрея джип Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся, есть погибшая и пострадавший. Узнать больше об инциденте можно здесь.