Разбой на миллион. В Ужгороде у валютчика отобрали сумку с деньгами

В Ужгороде совершено вооруженное нападение, похищена сумка с 1 миллионом гривен.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, сообщает УНН.

"Инцидент случился сегодня утром на улице Можайского. В результате разбойного нападения с ножом у мужчины похитили сумку с миллионом гривен. Сейчас по делу продолжаются следственно-оперативные действия", — отметила она.

Как стало известно изданию, из собственных источников в правоохранительных органах, ограбленный мужчина сейчас находится в больнице. По предварительной информации, это местный валютчик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержаны бандиты, ограбившие ювелирку на 3,5 миллиона.