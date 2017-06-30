Жара убивает боевиков ЛНР — один умер в строю, второй в реанимации

Продолжают иметь место случаи небоевых потерь среди военнослужащих соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" боевиков на Донбассе.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, это происходит в результате бестолкового командования российскими офицерами, личной небрежности военнослужащих и некачественного комплектования подразделений личным составом, в т.ч. непригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья лицами.

Так, во 2-й отдельной мотострелковой бригаде (Луганск) вследствие длительного пребывания в строю личного состава в условиях жары один военнослужащий умер, а второй попал в реанимационное отделение лечебного заведения.

Ранее "Главред" сообщал, что синоптики предупреждают украинцев о невыносимой жаре на выходные. На востоке и юге страны будет до +38 градусов.