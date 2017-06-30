На Луганщине погорел на взятках глава суда, получил около 100 тыс. гривен

В Луганской области правоохранители разоблачили во взяточничестве главу одного из местных судов, силовики задокументировали семь эпизодов получения им неправомерной выгоды на общую сумму около 100 тыс. гривен.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, злоумышленник систематически брал деньги за принятие решений по гражданским, уголовным и административным делам.

Взяточника задержали во время получения через посредника 10 тыс. гривен. Начато производство по ст. 368 (получение незаконного вознаграждения) Уголовного кодекса.

Ранее украинские правоохранители задержали чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц во время получения нескольких миллионов долларов взятки, суд еже избрал ей меру пресечения.

Фото: ssu.gov.ua