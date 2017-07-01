Боевики ДНР не выдерживают службы: бегут с передовой и вешаются

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, боевики продолжают уклоняться от выполнения служебных обязанностей, в связи с этим растут противоречия в отношениях между офицерами и личным составом.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК объявлены в розыск три военнослужащих, самовольно оставивших передовые позиции", — сообщает ГУР .

Кроме того, сообщают в разведке, "военнослужащий 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК покончил жизнь самоубийством через повешение, не выдержав тяжелых условий прохождения службы и в связи с отклонением командованием ходатайства в освобождении по семейным обстоятельствам".

Ранее в ГУР сообщали, что "штрафники" ДНР тайно пытались покинуть позиции на передовой и были обстреляны своими же подразделениями.