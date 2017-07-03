В Николаеве задержаны вооруженные бандиты, опубликованы фото и видео

В понедельник, 3 июля, в Николаеве правоохранители задержали вооруженных членов организованной преступной группировки.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что обезврежены ранее судимые местные жители, которые требовали от гражданина несуществующий "долг" в 200 тыс. гривен.

По данным МВД, у бандитов изъято оружие, его направили на экспертизу. Начато производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Николаеве силовики задержали местного криминального авторитета по прозвищу "Наум" за требование очень крупной взятки. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: mvs.gov.ua, видео: Поліція Миколаївщини