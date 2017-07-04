"Поздравили" с днем рождения. На Одесчине избили депутата горсовета

В понедельник, 3 июля, в Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области в день рождения неизвестный злоумышленник избил депутата местного горсовета Дмитрия Гапоненко (фракция "Відродження").

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в регионе.

По словам пострадавшего, на него напали около 23:50 в подъезде многоэтажного дома, в котором он живет, преступник ничего не взял.

"Со слов заявителя, когда он вошел в подъезд и остановился в ожидании лифта, между первым и вторым этажом находился неизвестный мужчина. Последний, увидев пострадавшего, быстро спустился и нанес удары кулаком по лицу", — отметили в полиции.

Потом нападавший убежал. Начато производство по ч. 1 ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Гапоненко допускает, что нападение может быть связано с его депутатской деятельностью.

Напомним, 15 мая в Николаеве неизвестные жестоко избили депутата горсовета от "Самопомочі" Вячеслава Апанасенко, он попал в реанимацию. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: usionline.com