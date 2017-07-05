Вооруженное ограбление "морпехов" ДНР. Боевики обнесли дома мирных жителей

В соединениях и частях 1-го (Донецк) "армейского корпуса" ДНР продолжает расти количество преступлений и противоправных действий в отношении гражданского населения. В очередной раз отметились боевики, считающие себя "морпехами ДНР".

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

По данным украинской разведки, два российских "офицера" 9-го "отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) 1-го АК с целью личного обогащения совершили вооруженное ограбление нескольких помещений гражданских лиц.

В конце мая "Главред" сообщал, что "морпехи" ДНР в Новоазовске ограбили магазин.