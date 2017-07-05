СМИ узнали, за какой клуб может выступать Милевский

Украинский нападающий Артем Милевский, который покинул российский клуб "Тосно", может стать игроком белорусской команды — брестского "Динамо".

Об этом пишет pressball.by.

По его данным, возможно, в ближайшее время форвард подпишет с белорусами контракт.

"… интерес к Милевскому проявляет брестское "Динамо", — говорится в статье.

Напомним, Артем Милевский, в частности, был игроком сборной Украины и киевского "Динамо". В 2016-м году он пополнил ряды "Тосно", 4 июля 2017-го стало известно, что клуб и футболист расторгают контракт.