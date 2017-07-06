Под Станицей задержан полевой командир боевиков ЛНР

В селе Нижняя Ольховая (находится по Станицей Луганской) Луганской области задержан один из главарей "2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады" так называемой "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР.

Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные СБУ.

По данным агентства, террорист непосредственно отвечал за боеготовность "подразделения", получение и учет вооружения, полученного из России.

Также злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил АТО, ему объявлено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или организации), ведутся следственные действия.

"Он уже общается со следователями, в частности, рассказал о наличии вооружения и техники российского производства в рядах террористических подразделений, управлении незаконными вооруженными формированиями кадровыми российскими военными", — отметили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что возле Волновахи Донецкой области на одном из контрольных пунктов пропуска правоохранители задержали генерал-майора, атамана регионального казачьего объединения террористической ДНР.