Боевики ЛНР устроили два теракта в центре Луганска, есть жертва и пострадавшие

В пятницу, 7 июля, в центре захваченного Луганска боевики ЛНР устроили два теракта, — прогремели взрывы, по предварительным данным, один человек погиб, шесть — были ранены.

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня (СЦКК), говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что преступления совершены около 16 и 17 часов.

"… в центре Луганска прозвучали два взрыва. В первом случае, взрывное устройство было заложено в урну для мусора, в другом — взрывчатка сработала в автомобиле", — отметили в СЦКК.

По его данным, инциденты, возможно, только начало серии подобных терактов против мирного населения со стороны врага, следующие могут произойти в ближайшие дни. Не исключено, что за ними последует активизация действий противника, из-за чего ситуации на Донбассе может существенно обостриться.

Напомним, в конце июня в подконтрольном боевикам террористической ДНР Донецке обрушилась часть здания Донецкого национального университета экономики и торговли, пострадал человек. "Глава" так называемого МЧС "республики" Алексей Кострубицкий говорил, что обрушение произошло из-за "срабатывания взрывного устройства".